Roma-Milan, Mancini: “Ranieri ci ha dato serenità”

Se sa chi è il nuovo allenatore e quanto ha inciso Ranieri in questo percorso: "Non so chi sia. Il gruppo è sempre stato unito. Abbiamo cambiato tre allenatori e sapete tutti il periodo che abbiamo passato. Il gruppo è sempre stato unito. Il mister ha trovato un gruppo disorientato e lui ci ha messo tanto del suo negli allenamenti a farci stare sereni. Andare a Trigoria con quel mal di stomaco, inizialmente ci ha fatto male. Lui ci ha messo serenità. Anche dopo sconfitte come quella di Napoli o il pareggio col Tottenham. A volte anche se perdi ci sono delle prestazioni che ti fanno capire di esserci. E lì noi avevamo capito chi eravamo. Lui ci lascia come una vera famiglia. Lui lascia un gruppo ancora più unito".