Roma-Milan, l’annuncio di Pioli: “Theo Hernandez giocherà titolare”

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Theo Hernandez e della sua titolarità sulla sinistra

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha parlato delle condizioni fisiche di Theo Hernandez e della sua titolarità sulla sinistra. Buone notizie anche per Fodé Ballo-Touré. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Theo ha giocato un tempo e l'ho visto bene. Domani partirà titolare. Ballo-Tourè ha recuperato. Theo domani parte titolare. Poi dobbiamo essere bravi a gestire bene i giocatori". Clicca qui per leggere la conferenza integrale di mister Pioli