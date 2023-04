Roma-Milan, Mourinho non parlerà in conferenza stampa | Serie A News

Mentre il tecnico del Diavolo parlerà in conferenza stampa a Milanello alle ore 14:00 per presentare il match, l'allenatore portoghese dei capitolini, oggi, non terrà la canonica conferenza della vigilia. Salta, dunque, l'appuntamento dello 'Special One' con i giornalisti. Milan, amore già finito con un giocatore >>>