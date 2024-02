Rennes, Stephan: “Milan? Non è ancora il momento di trarre conclusioni”

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 con il Clermont, Julien Stephan, tecnico del Rennes, ha parlato della sconfitta, in Europa League, contro il Milan: "Quello che non dovremmo fare è trarre conclusioni dopo una partita di Coppa d'Europa contro l'ultimo semifinalista della Champions League. Non dovremmo mettere in discussione tutto ciò che è stato fatto settimana dopo settimana, tutta l'evoluzione della squadra".