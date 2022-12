Reggina, Menez: “Fascia da capitano? Me l’ha data Inzaghi” | News

Intervenuto in conferenza stampa, Jeremy Menez ha parlato di Filippo Inzaghi e della scelta di attribuirgli la fascia da capitano. Queste le dichiarazioni dell'attaccante della Reggina: "Me l’ha data il mister, mi ha dato tanta fiducia. Sono felice dell’arrivo di Inzaghi. Lui sa la persona che sono e anche i compagni mi conoscono da qualche anno. Non ho mai fatto problemi nel gruppo, questo è bello, loro mi conoscono e penso sia meritata. Provo a dare l’esempio a tutti. La fascia mi ha reso orgoglioso, spero porterà fortuna. So cosa posso dare alla squadra, anche se c’è stato un momento in cui ho pensato di ritirarmi per via dei miei figli che erano lontani da me. Francia? E’ un’ottima squadra, piena di giovani. Mbappe presto pallone d’oro". Milan, attento: due club italiani sulle tracce di Kiwior.