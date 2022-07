Reggina, Inzaghi: “Menez? Con me ha fatto 16 gol, poi non li ha più fatti”

Filippo Inzaghi , neo allenatore della Reggina , ha parlato di Jeremy Menez , che ritroverà in squadra dopo l'esperienza condivisa al Milan nel 2014/2015 . 'Superpippo' afferma di non aver parlato con il francese, ma ci tiene a sottolineare come solo con lui l'attaccante sia riuscito a mettere a segno 16 gol in una stagione. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"In questo momento non ho parlato con nessuno e voglio vedere come mi parleranno loro sul campo. Jeremy con me ha fatto 16 gol e non li ha più fatti. Sono felice di averlo rivisto, ma lui come tutti gli altri dovranno guadagnarsi la conferma sul campo. Non possiamo dipendere da uno o due giocatori, ma da tutto il gruppo perché questo è quello che serve in Serie B. Soprattutto quest'anno che ci saranno 13-14 squadre che lotteranno per la promozione in Serie A".