Real Madrid, Ancelotti: “Brahim Díaz? Bene. Ora è un protagonista”

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa allo stadio 'Santiago Bernabéu' dopo la vittoria, 2-0 , contro il Granada nell'ultimo turno della Liga spagnola. In rete, per i 'Blancos', un altro ex rossonero, Brahim Díaz e l'ormai solito brasiliano Rodrygo .

Real Madrid-Granada 2-0, il commento di Ancelotti in conferenza

Ancelotti in conferenza ha annunciato che Kepa Arrizabalaga, portiere che è rimasto fermo per infortunio, è pronto per tornare in campo, mentre, per Dani Carvajal, c'è un sovraccarico muscolare da valutare con lo staff medico. "Toni Kroos? È insostituibile anche quando non gioca", ha poi aggiunto l'ex giocatore e allenatore del Milan.