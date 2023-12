Real Madrid, Ancelotti: “Rinnovo? Avremo tempo per pensarci”

Real Madrid, Ancelotti parla del rinnovo

"Rinnovo come nodo di Natale? No, ho già il dono di allenare questa squadra. Avremo tempo per pensarci, come regalo spero nella vittoria di domani. Se la società è contenta, lo sono anche io. Per rinnovare non abbiamo fretta né problemi". LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match Milan-Monza >>>