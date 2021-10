Porto-Milan, Pioli: “Krunic e Maldini si giocano la maglia da titolare”

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Milan, ha parlato anche di Rade Krunic e di Daniel Maldini

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Milan. Pioli ha parlato anche di Rade Krunic e Daniel Maldini, che domani si giocano una maglia da titolare sulla trequarti: "Se Krunic può essere titolare? Sì, lui e Daniel Maldini si giocano la maglia da titolare. Rade è entrato bene contro il Verona. Quando c'è un infortunio ci metti un po' a tornare al 100%, ma serve farli giocare. Rade sta bene: potrà giocare o dall'inizio o a partita in corso". Le altre parole di Pioli e di Rafael Leao in conferenza stampa.