Porto-Milan, Pioli: “Bennacer sta bene. Domani può giocare”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Milan. Il tecnico ha parlato delle condizioni di Ismael Bennacer: "Sta bene. In entrambe le partite in Nazionale ha saltato gli ultimi 20’. Domani può giocare. Le due sconfitte non rispecchiano le prestazioni. I due confronti col Porto saranno decisivi”. Le altre parole di Pioli e di Rafael Leao in conferenza stampa.