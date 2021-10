Porto-Milan, Pioli annuncia: “Ibrahimovic non sarà titolare”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic alla vigilia di Porto-Milan

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Milan di Champions League. Pioli si è soffermato sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic titolare? Sta meglio, ma sabato ha giocato 15 minuti. Potrà aumentare il minutaggio, ma non credo abbiamo tanto di più nelle gambe". Le altre parole di Pioli e di Rafael Leao in conferenza stampa.