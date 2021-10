Porto-Milan, Conceicao: “I rossoneri potevano vincere con Liverpool e Atletico”

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha sottolineato la forza del Milan in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: "È una squadra che sa giocare, che ha grandissimi campioni, penso che gli mancheranno alcuni giocatori importanti per le loro dinamiche di gioco, però c'è una rosa di campioni, con qualità altissima. È una partita che vincerà chi difenderà meglio. Quanto a Pioli, tutti lo conoscono: non serve parlare tanto di lui, quanto della sua squadra. In campionato non ha perso e ha giocato già contro squadre forti come Juventus, Atalanta, Lazio. È una squadra fortissima, poteva vincere sia contro il Liverpool che contro l'Atletico Madrid. Non credo che le assenze possano stravolgere la sua dinamica di gioco, ha giovani di grandissima qualità. Però torno lì: conta la nostra età, indipendentemente dall'avversario che troviamo davanti a noi".