Porto-Milan 1-0, Conceicao: “Che atteggiamento! Complimenti alla squadra”

Sergio Conceicao, tecnico biancoblu, ha parlato in conferenza dopo Porto-Milan, terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Il Porto ha giocato meglio del solito questa sera. "Abbiamo avuto altre partite con questo atteggiamento aggressivo, devo fare i complimenti a tutti i giocatori perché hanno giocato in maniera straordinaria. Non c'è nessuna strategia che senza questi ingredienti possa dare i suoi frutti. Penso che sia la prima partita in cui il Milan non fa gol".