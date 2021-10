Porto, Conceicao: “Non penso al Milan, ma solo alla partita di domani”

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha affermato di non pensare ancora alla partita di Champions League contro il Milan

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha affermato di non pensare ancora alla partita di Champions League contro il Milan. I biancoblu se la vedranno con la Sistrense in Coppa di Portogallo. Queste le dichiarazioni alla vigilia del match in conferenza stampa: "La partita di martedì col Milan? Ho un blocco di immagini della partita di Champions League contro il Milan da qualche giorno e non l'ho ancora visto. Ero preoccupato di guardare la Sistrense. Il focus totale è sulla squadra e sulla partita di domani. Dopo di che guarderemo alla partita di Champions".