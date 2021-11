Porto, Conceicao: “Girone equilibrato che si deciderà all’ultima partita”

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato alla vigilia della gara contro il Liverpool. Le dichiarazioni sulla difficoltà del girone che comprende anche il Milan

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato alla vigilia della gara contro il Liverpool. Le dichiarazioni sulla difficoltà del girone che comprende anche il Milan in conferenza stampa riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Non pensiamo alla gara d'andata, abbiamo lavorato sugli errori commessi. L'importante è la gara di domani. Non dobbiamo pensare a chi schiererà il Liverpool, hanno tantissimi campioni in ogni ruolo, sono uno delle migliori squadre del mondo".