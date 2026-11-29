Domani, lunedì 30 novembre, alle ore 20:45, i riflettori della 'Unipol Domus' si accenderanno per Cagliari-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2026-2027: Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo rossoblu per parlare del match contro i rossoneri di Rúben Amorim. Ecco, qui di seguito, le dichiarazioni raccolte dai colleghi di 'TuttoCagliari.net'.

Cagliari, Pisacane: "Milan forte. Impensabile fare punti se non si mette in campo qualcosa in più"

: "Mettendo in campo la propria qualità. Il Milan è forte, ha una rosa importante, ha un allenatore forte ed è impensabile fare punti se non si mette in campo qualcosa in più".

Su quanto è importante l'abbondanza in rosa: "È importante perché dà più scelte, ma crea anche più preoccupazioni a un allenatore. Abbiamo giocatori che sono stati fermi a lungo e bisogna capire come stanno. Ogni situazione va analizzata in modo soggettivo".

"Può essere una di quelle partite dove Mina può far valere presenza e leadership"

: "Sì, può essere una di quelle partite dove lui può far valere la sua presenza, la sua leadership, però bisogna capire tante altre cose. In rifinitura vedremo come sta fisicamente, ma questo non vuol dire che parte dal 1'. Questo è un qualcosa in più che mi permette di fare altre valutazioni".

Su cosa hanno fatto per dare più energia a un attacco che segna poco: "Abbiamo cercato di responsabilizzare i ragazzi, loro sanno che hanno buttato alle ortiche delle occasioni nitide, ma è anche una questione di momento. La squadra produce, ma non finalizzo, i numeri sono lì e dicono questo. Anche le altre squadre che giocano per il nostro obiettivo hanno le stesse difficoltà, a parte il Frosinone".

"Winks potrebbe partire dal 1'. Grandu si è guadagnato una possibilità di stare in rosa"

: "Se sarà della partita potrebbe partire dal 1'. La sua assenza si è fatta sentire perché ha delle caratteristiche geometriche che ha lui in rosa, anche se a me è piaciuto come lo ha sostituito Alessandro Romano, soprattutto a Como".

Su Nicola Grandu: "Grandu si è dimostrato un giocatore che si è guadagnato una possibilità e di poter stare in questa rosa. I compagni credono in lui e io inizierei a pensare che è un calciatore da prendere in considerazione come tutti gli altri".

"Mi aspetto un Milan che viene a per fare risultato pieno. Se pensiamo di trovarlo stanco, sbagliamo"

: "Mi aspetto una squadra che viene per fare risultato pieno, anche se Amorim ha detto di essere preoccupato, questo non ci deve fare abbassare le antenne perché immagino come funziona questo giochino e spero che i ragazzi recepiscano il messaggio in maniera diversa. Se pensiamo di trovare un Milan stanco sbagliamo. Noi dobbiamo fare tutto per portare a casa un risultato positivo".

Sulle condizioni fisiche di Michel Adopo e Paul Mendy: "Adopo ha raggiunto uno step importante in termini di presenze e a livello tecnico e tattico è un giocatore molto importante. E' difficile sostituirlo per le sue caratteristiche. Si è sempre allenato la squadra a parte un giorno e penso possa esserci domani. Mendy ha rinunciato ai giorni per curarsi e speriamo di averlo in gruppo".

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Su qual è il giocatore del Milan più difficile da fermare: "Il Milan ha tanti calciatori a cui devi prestare la massima attenzione. Anche Gonçalo Ramos e Alphadjo Cisse sono pericolosi. Penso a Adrien Rabiot, ad Ardon Jashari se dovesse mancare Luka Modrić. Hanno un parco giocatori di grandissimo livello, anche dietro hanno giocatori come Mario Gila. È difficile pensare di fermarne solo uno. Dobbiamo fare una partita importante per cercare di limitarli e sfruttare quello che poi creeremo".