Pioli trova Dzeko: ecco la rivelazione sul mercato del Milan

Stefano Pioli è stato presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Ha parlato anche di Milan e di Edin Dzeko

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, è stato presentato oggi, 16 luglio, in conferenza stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Per l'emiliano si tratta di un ritorno. Due le precedenti esperienze con la viola: una da calciatore (dal 1989 al 1995) e una da allenatore (dal 2017 al 2019). Di seguito, si riportano alcune delle dichiarazioni di Pioli. Interrogato su tantissimi temi, l'allenatore ha avuto modo di citare l'esperienza al Milan e ha anche parlato di Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri. Ecco il passaggio su Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina.