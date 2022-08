Pioli su Theo Hernandez: “Ha raggiunto un livello incredibile”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna. Di seguito le dichiarazioni su Theo Hernandez: "Il lavoro viene fatto in quella direzione. Cerchiamo di esaltare le qualità e lavorare sui limiti. Siamo al loro servizio, ma senza la loro disponibilità e senza il loro talento non si fa nulla. Ha raggiunto un livello incredibile e anche in fase difensiva è difficile che sbagli. È un grande e deve continuare così. Anche lui per le qualità che ha deve pensare a crescere". Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>