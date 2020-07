Pioli: “Theo Hernández può diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto in conferenza stampa i temi principali di Milan-Parma, match in programma domani sera, ore 19:30, a ‘San Siro‘ e valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Interpellato dai cronisti sulla condizione di Theo Hernández, Pioli ha dichiarato: “Rendimento regolare? Sì, costante. Soprattutto a livello fisico è normale che cresca nel corso della partita. Quando gli altri sono stanchi, lui ha una forza incredibile. Nella ripresa gioca meglio. Contro il Napoli aveva José María Callejón che era uno dei migliori ad attaccare la profondità. Ha fatto una partita completa. Attento e pronto in fase difensiva, ha fatto gol. Deve riconoscere i suoi miglioramenti in fase difensiva, se migliora ancora, potrà diventare uno dei terzini migliori al mondo”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>