Pioli: “Tanti giocatori stanno dimostrando di essere da Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nel corso della conferenza stampa di Milanello in vista di Sassuolo-Milan, ha parlato del rendimento avuto dalla squadra dall’inizio del 2020. Ecco le dichiarazioni di Pioli.

“Sto facendo vedere ai ragazzi la classifica da inizio gennaio in avanti. Siamo quarti in graduatoria guardando questo periodo e probabilmente saremo terzi questa sera – spiega Pioli -. E’ un lungo periodo ed è un segnale che la squadra sta dando anche per il futuro. Tanti giocatori stanno dimostrando di essere all’altezza di un club così importante e di una maglia così prestigiosa come quella del Milan”. INTANTO PIOLI ESALTA BENNACER, CONTINUA A LEGGERE >>>

