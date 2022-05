Pioli: “Siamo i migliori fino a oggi. Dobbiamo esserlo anche domani”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Sassuolo-Milan in conferenza stampa a Milanello. Ecco le sue parole

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato i temi principali di Sassuolo-Milan in conferenza stampa a Milanello ( LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ). Alla domanda 'avrebbe firmato a inizio stagione per arrivare in questo modo a questo punto del campionato, con 2 punti di vantaggio sulla seconda e lo scontro diretto a favore?', Pioli ha replicato quanto segue.

"Devo dire quello che ho detto alla squadra. Siamo stati sicuramente i migliori fino a oggi, ma dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita in una settimana di lavoro e attenzione come abbiamo sempre fatto. Non conta mai ciò che hai fatto fino a ieri, ma ciò che faremo domani. Abbiamo una grande occasione, l'abbiamo costruita e meritata, ma dobbiamo finirla". Milan, Icardi e non solo: doppio colpo dal PSG? Le ultime news di mercato >>>