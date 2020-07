Pioli: “Rinnovi Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu, le intenzioni del Milan”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interpellato dai cronisti presenti sulla volontà del Milan in merito i rinnovi di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, Pioli ha detto: “La ripresa del prossimo campionato è vicina, nell’agenda del club c’è di mettere in chiaro certe situazioni. Ci incontreremo tutti la settimana prossima, a campionato finito”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

