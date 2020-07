Pioli: “Preliminari di Europa League? Se li giocheremo, saremo pronti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interpellato dai cronisti presenti sulla possibilità, qualora il Milan non raggiunga il quinto in posto in classifica, di disputare i preliminari di Europa League, Pioli ha dichiarato: “La data del raduno è chiara, cambierà nettamente il nostro mese di settembre. Se la Serie A inizia il 12 settembre, poi in questo mese ci saranno 3 partite di preliminari. Preparazione limitata, ma giocare tanto significa migliorare. Se li giocheremo, ci faremo trovare pronti”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

