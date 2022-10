Pioli: “Pablo Mari? Siamo dispiaciuti, certe cose non dovrebbero accadere”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni su ciò che è successo in settimana a Pablo Mari. Queste le sue dichiarazioni: "È una situazione della quale abbiamo parlato, ha colpito tutti noi. Ti fa capire che siamo nelle mani del destino e che però bisogna essere il più attento possibile, ma che anche se sei attento possono succedere delle cose. Ho sentito Galliani, che mi ha confermato come sono andate le cose. Siamo vicini, siamo molto dispiaciuti e certe cose non dovrebbero succedere". Chi recupera, l'infortunio di Maignan e non solo: le parole di Stefano Pioli in conferenza