Milan-PSG, Pioli: “Pulisic sembra un crampo. Sul ‘Pioli is on Fire’…”

Sulla difesa : "Soddisfazione. È l'aspetto mentale che fa la differenza: volevamo dimostrare di non essere quelli di sabato. I tifosi ci avevano giustamente fischiato sabato sera, ora abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Dobbiamo assolutamente insistere",

Sull'assenza del Pioli is on fire : "È stata una scelta condivisa con i miei dirigenti. Dobbiamo trovare nuovi stimoli, ricordando ciò che abbiamo vissuto, ma trovando nuovi stimoli".

Su Loftus-Cheek : "È stata una sorpresa. Pensavo non avesse più di 60 minuti, ma lui stava bene ed ha fatto una partita eccezione".

Su Calabria contro Mbappé : "Con lui mi confronto tanto, perché è il capitano ed è uno che gestisce la squadra. È un tifoso del Milan, quindi sente in modo importante le cose positive e in un modo forse troppo importante le cose negative".

