Pioli: “Leao? Cautela per il suo rientro. Quest’anno può fare la differenza”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Bodø/Glimt, ha parlato del rientro graduale di Rafael Leao, ma anche delle sua qualità. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Spero di averlo prima possibile. Solo ieri ha lavorato sul campo, difficile fare previsioni sul suo rientro. Ci vuole cautela per quello che ha passato. Da lui mi aspetto una completa maturazione. Deve mettere le sue qualità sul campo. Ha un potenziale incredibile. Può fare la differenza, è stata la sua prima stagione in un campionato diverso ed è normale avere bisogno di più tempo alla sua età. Questo tempo adesso lo ha avuto e quindi mi aspetto prestazioni convincenti“.

