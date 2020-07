Pioli: “Il Milan deve lottare per tornare in Champions League”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Milan-Cagliari, 38^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interrogato, dai cronisti presenti, sul gruppo che si è formato in questi mesi a Milanello, Pioli ha detto: “Si è creata una bella famiglia. La cena di ieri è una testimonianza. E’ giusto gratificare chi ci permette di lavorare al meglio. Abbiamo fatto tanto, ma dal Milan ci si aspetta tanto e quindi dobbiamo migliorare perché il Milan deve lottare sempre per le prime posizioni”.

Effettivamente il Milan ha fatto tantissimi punti nel girone di ritorno …“Abbiamo fatto un 2020 eccellente, ma non è finita. Ci teniamo a finire bene la stagione. So che sto chiedendo tanto ai miei giocatori, ma abbiamo il dovere di fare altri punti. Quello che non abbiamo raggiunto quest’anno dobbiamo raggiungerlo l’anno prossimo, il sesto posto non sarà il nostro obiettivo”.

E sugli obiettivi per la stagione 2020-2021, Pioli ha concluso:“I miei giocatori dicono che il vero Milan è quello post lockdown? Mi fido di quello che dicono i miei giocatori. Il Milan deve lottare per tornare in Champions League. Dobbiamo puntare a quello. Bisogna consolidare quello che abbiamo fatto, ma ricordiamoci che l’anno prossimo si partirà da zero”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI IN CONFERENZA >>>

