Pioli: “Ibrahimovic, un vincente: è motivato e sereno”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto in conferenza stampa i temi principali di Milan-Parma, match in programma domani sera, ore 19:30, a ‘San Siro‘ e valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Interpellato dai cronisti su Zlatan Ibrahimovic, tra condizione fisica post-infortunio al polpaccio e psicologica, per via della sostituzione mal digerita al ‘San Paolo‘ di Napoli, Pioli ha detto: “L’infortunio durante la ripresa gli ha tolto condizione. Ogni tre giorni non può essere sempre brillante. Decido domani chi gioca e chi entrerà. Zlatan è un vincente, è uscito non contento mentre stavamo perdendo, si poteva fare meglio, lui e la squadra, ma è motivato e sereno”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>