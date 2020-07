Pioli: “Ibrahimovic ci ha dato nuove soluzioni: poi ha personalità e spessore”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) alla vigilia di Sampdoria-Milan, gara della 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Interpellato dai cronisti presenti sui miglioramenti apportati da Zlatan Ibrahimovic sin dal suo arrivo al Milan, nello scorso mese di gennaio, Pioli ha detto: "Tecnico-tattico sul campo, ci ha dato nuove soluzioni. Presenza fisica in area, ma anche tecnica e di rifornimento ai compagni. Gioca tra le linee, porta via i centrali avversari. Poi personalità e spessore, ha dato una spinta decisiva".

