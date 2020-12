Pioli: “Hauge che studia in aereo? Il Milan ha sempre avuto due priorità”

Hauge atleta modello e non solo: parla Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Parma, ha parlato delle qualità tecniche e morali di Jens Petter Hauge. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “Gli piace accentrarsi, ma partendo largo. Sta lavorando tantissimo ed è molto importante. La sua conoscenza dei nostri meccanismi non è ancora al massimo. Hauge che studia italiano in aereo? Credo che questo club abbia sempre avuto due priorità. Giocare bene e far diventare uomini i giocatori. Credo che sono giovani che vivono un momento particolare. Lo stanno facendo nel miglior modo possibile. Diventando responsabili. Dobbiamo continuare così”. Clicca qui per la conferenza stampa completa di mister Pioli >>>