Pioli: “Donnarumma? Gli errori lo aiuteranno a diventare più forte e sicuro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto in conferenza stampa i temi principali di Milan-Parma, match in programma domani sera, ore 19:30, a ‘San Siro‘ e valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Interpellato dai cronisti su Gianluigi Donnarumma e qualche piccolo errore commesso contro il Napoli, Pioli ha detto: “Una delle sue capacità più importante è l’equilibrio, non si deprime quando sbaglia e non si esalta quando fa bene. Sui gol del Napoli non c’è stata alcuna colpa, e prima dei gol aveva fatto parate eccezionali. Sono situazioni che lo aiuteranno a diventare più forte e sicuro di sé. Ha un grande spessore caratteriale”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>