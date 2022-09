Pioli: “Dest sa difendere meglio di come pensavo. Può giocare a sinistra”

Stefano Pioli , alla vigilia di Sampdoria-Milan di Serie A, ha parlato del nuovo arrivo Sergiño Dest e delle sue caratteristiche. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.

"Lo conoscevo, l'avevamo seguito già in passato. Ho trovato le caratteristiche che mi aspettavo. Però l'ho trovato più attento difensivamente di come pensavo. Può fare di più con la palla, può ribaltare l'azione e darci tanto. A lui piace giocare anche a sinistra, ma abbiamo tante soluzioni, vedremo. A chi è arrivato alla fine va dato il tempo di conoscere bene compagni e posizioni. È giovane, ma con esperienza importante. Quindi pronto".