Pioli: “Contento di Leao: l’anno prossimo vedremo quello vero”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero Stefano Pioli ha introdotto in conferenza stampa i temi principali di Milan-Parma, match in programma domani sera, ore 19:30, a ‘San Siro‘ e valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Interpellato dai cronisti su Rafael Leao possibile titolare domani e sul suo ruolo, Pioli ha detto: “Sta crescendo tanto, ha potenziale. Sono contento del suo atteggiamento, della qualità e quantità che dà alla squadra. Davanti ho tante soluzioni, possiamo giocare con attaccanti centrali, esterni offensivi o più dietro. Lui è un attaccante esterno o una seconda punta ma è importante che si metta a disposizione della squadra. È in crescita, il vero Leao lo vedremo l’anno prossimo, ma è normale che avesse bisogno di tempo per crescere”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI PIOLI >>>