Milan, Pioli: “Sono fortunanto ad avere questo centrocampo”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto a Milanello la conferenza stampadi presentazione di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco le sue parole sul centrocampo del Milan in Europa: "Non so se sono invidiato, ma sono fortunato ad averli. Si conoscono bene, stanno crescendo e ampliando il loro bagaglio. È importante avere fiducia del compagno e conoscere le sue caratteristiche".