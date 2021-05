Pioli cita Mandela: “Chi ha paura di rischiare non può essere leader”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della gara contro il Torino ha citato una frase detta da Nelson Mandela

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino. Pioli spiegando le scelte che fa di settimana in settimana, ha citato Nelson Mandela, ex Presidente del Sudafrica Premio Nobel per la pace: "Serve lavorare bene e conoscere avversari e nostre qualità. Serve sentire il momento, ma anche fortuna. Serve un po' tutto. Mandela diceva che se ha paura di rischiare non può essere un leader". Calciomercato Milan: le mosse di Maldini per la Champions