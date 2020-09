Pioli: “Centrocampo? Tutti possono giocare con tutti, siamo coperti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato degli uomini a disposizione a centrocampo. Questo il suo pensiero: “I quattro centrocampisti che ho possono giocare tranquillamente e ruotare. Nel nostro modo di giocare non è importante averne uno più difensivo, uno più ragioniere. Ho bisogno di giocatori intelligenti. Krunic lo considero un jolly perché può occupare anche posizioni più alte. Siamo coperti in quella posizione”.

