Pioli: “Ancelotti leggenda, ha la caratteristica più bella per un allenatore”

Stefano Pioli, alla vigilia di Verona-Milan, ha trovato lo spazio per parlare di Carlo Ancelotti. L'ex rossonero, in meno di una settimana, ha conquistato la Liga con il Real Madrid e la finale di Champions League. Inevitabile spendere parole al miele per uno dei migliori di sempre. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa.