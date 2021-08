Pioli: “Affrontiamo una squadra difficile. Ronaldo? Partenza inaspettata”

Ecco alcuni momenti della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari, gara valida per la seconda giornata di Serie A

Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari, Stefano Pioli ha parlato del match di domani sera e della partita di Cristiano Ronaldo. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "La partita è la priorità e l'abbiamo fatto tutta la settimana. Abbiamo iniziato bene, ora dobbiamo continuare. Affrontiamo una squadra difficile, ben strutturata. Mi stimola molto la voglia dei giocatori di lavorare e migliorare. Ogni partita ci fa crescere e ogni partita dà spunti. Le partite le prepariamo in un certo modo, ma poi vanno capite. Capire cosa fare. La partenza di Cristiano Ronaldo è inaspettata, ma non cambiano le gerarchie. Sette squadre forti".