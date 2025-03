Ivan Tisci, allenatore del Pineto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan Futuro

Ivan Tisci , allenatore del Pineto , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan Futuro , in programma alle ore 20:30 di oggi, martedì 11 marzo . Ecco, dunque, le sue parole.

Pineto-Milan Futuro, Tisci spiazza sull'arrivo di Oddo: e sulle insidie ...

"Sotto certi punti di vista il loro cambio di allenatore è quasi un bene per noi, avremmo avuto poco tempo per preparare la partita. Ovvio che affrontare una squadra che viene da un percorso lungo con un tecnico ti dà la possibilità di conoscerla, magari affrontare una che hai già incontrato nel girone di andata ti fa lavorare sulle cose che hai già visto. Chiaro che quando c’è un nuovo allenatore il cambio di rotta si aspetta, ogni allenatore ha le proprie idee. Poi Massimo Oddo non lo vengo a scoprire, sono anni che allena e conosce le categorie superiori, ha giocato ad alti livelli e porta carisma ai tanti giovani e bravi che ha il Milan. Sarà una partita difficile, le insidie saranno quelle mentali nel restare in partita: bisogna usare per bene le energie".