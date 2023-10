Olanda, Koeman: “Reijnders è pronto. Lo ha già dimostrato in Champions”

Ronald Koeman , Commissario Tecnico dell' Olanda , è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del centrocampista del Milan , Tijjani Reijnders, confermando che è pronto per la Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Ronald Koeman su Tijjani Reijnders

"Pronto per l'Olanda? Se riesce a dimostrarlo in Champions League, secondo me è pronto a dimostrarlo anche nella nazionale olandese. Ma giocare nella nazionale olandese è un gradino più in alto. Anche i giovani giocatori hanno il tempo per quello, ma io voglio che siano se stessi e mostrino il coraggio che dimostrano nei loro club".