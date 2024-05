Nella giornata di ieri, giovedì 2 maggio, la FA ha confermato la squalifica a Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle , che ha comunque deciso di ridursi lo stipendio per il caso scommesse. In merito alla questione è intervenuto il tecnico delle Magpies, Eddie Howe , che alla vigilia del match contro il Burnley ne ha parlato in conferenza stampa, dicendo di aver apprezzato questo suo gesto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni in merito alla questione.

Newcastle, Howe: "Tonali si è tagliato lo stipendio perché ..."

"Era qualcosa che voleva fare. Si sentiva in colpa e per mostrare al club di essere in buona fede, di essere dispiaciuto e determinato a lasciarsi tutto alle spalle per cercare di imparare da ciò. È un ottimo segnale per il futuro, penso, per noi che abbiamo un'ottima persona in squadra e qualcuno che ora è desideroso di lasciarsi tutto alle spalle e provare a mostrare tutto il bene che può fare per il Newcastle United. Penso che sia stata la decisione giusta presa dalla FA non prolungare la sua squalifica. Sono sicuro che ha avuto dei momenti difficili, ma si è comportato in modo positivo".