Napoli, Spalletti: “Scudetto? Mancano 72 punti da qui alla fine” | News

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni: "Cosa lascia l'ultima giornata dopo il pari del Milan? Non è che cambi molto per noi. Facciamo quasi sempre le stesse cose. Da un punto di vista professionale, di ruolo che ricopriamo, ci fanno comode quelle cose lì, al di là di ciò che gira intorno a noi. Dobbiamo avere ben chiaro il nostro obiettivo giornaliero e settimanale. La gara con l'Empoli ci ha creato delle difficoltà, ma poi abbiamo vinto meritatamente ed è stata condotta per lunghi tratti molto bene. Abbiamo fatto l'aggiramento che volevamo, magari a volte troppo lentamente e l'Empoli ci ha messo i bastoni tra le ruote perché son bravi a far calcio, ma l'abbiamo portata a casa. E dopo abbiamo subito iniziato a pensare alla gara successiva, quella di domani, perché in fondo ci sono due allenamenti".