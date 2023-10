Milan, Pioli: “Abbiamo il nostro modo di giocare e non lo cambieremo”

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa a Milanello di Napoli-Milan , partita della 10^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, quindi, un estratto delle sue dichiarazioni.

Come sistemare i problemi difensivi: "Abbiamo il nostro modo di giocare, che dobbiamo portare avanti. Poi ci sono situazioni in cui bisogna essere più attenti e riflessivi, ma non cambieremo il nostro stile di gioco". Napoli-Milan, chi recupera tra gli infortunati? Le parole di Pioli >>>