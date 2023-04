Napoli-Milan, Pioli: “Sceglierò i migliori, credo in un gruppo coeso”

Alla vigilia di Napoli-Milan , Stefano Pioli , ha parlato della partita in conferenza stampa. L'allenatore rossonero ha toccato anche il tema del gruppo e della possibilità di affidarsi a coloro che hanno vinto lo Scudetto, sostenendo come da parte sua sceglierà i migliori a disposizione. Di seguito le sue parole a riguardo.

"Io credo in un gruppo molto responsabile, consapevole e coeso. Sa riconoscere i propri valori e giocare in un certo modo. Non si è mai fatto condizionare dall'esterno. Abbiamo un finale di stagione importante. Abbiamo fatto bene in Champions League, meno in campionato e possiamo sistemare le cose spingendo al massimo. Domani sceglierò i giocatori migliori. I ricambi saranno fondamentali in una partita così difficile e spero equilibrata".