Napoli-Milan, Pioli: “Accontentarsi vuol dire avvicinarsi alla sconfitta”

Stefano Pioli, alla vigilia di Napoli-Milan, ha espresso la sua opinione su un eventuale pareggio nella partita di domani. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Se entri in campo con con la mentalità di accontentarti ti avvicini al risultato negativo. Dobbiamo mettere in campo i nostri concetti e qualità. Dobbiamo dare il massimo. Un risultato positivo sarebbe molto importante". Il sostituto di Ibrahimovic può arrivare gratis dal Liverpool: le ultime sul mercato del Milan