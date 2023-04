Napoli-Milan, Kjaer: “Una gioia essere qui. Uno dei miei sogni”

Sulla crescita del Milan nei suoi tre anni: "Una gioia essere al Milan, uno dei miei sogni. Poi il percorso fatto come squadra è stato... Avevo un sogno, ma non mi aspettavo così. Abbiamo fatto tanti passi. Ha fatto la differenza il punto di vista del Mister, che spinge sempre per migliorare e non essere contenti. Però il percorso fatto nessuno l'avrebbe detto, tutti avremmo firmato tre anni fa". LEGGI ANCHE:Milan, Tonali: “Giocare in Champions League è sempre incredibile”