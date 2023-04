Napoli-Milan, Kjaer: “Domani sarà differente dall’andata”

Come carica i compagni lui che ha esperienza: "Queste partite qua non sai mai quando ne avrai un'altra. Sono serata che rimangono con te per sempre. Nel bene e nel male. Giochiamo a calcio per questo. Questa emozione e adrenalina. L'altra sera a San Siro una delle più belle esperienze della mia carriera. Domani sarà differente, ma dà emozioni e sensazioni che non si trova da nessun'altra parte". LEGGI ANCHE: Milan, Champions fondamentale: occhio a non sottovalutare il campionato