Napoli-Milan, Garcia: “Ecco cosa abbiamo sbagliato”

Rudi Garcia, allenatore partenopeo, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della decima giornata della Serie A 2023-2024 che si è giocata al 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Zanoli? Sapevo che Natan veniva espulso (ride ndr). Non abbiamo fatto il primo tempo che volavamo ma davanti c'era una grande squadra. Nella ripresa l'abbiamo dimostrato anche noi. Abbiamo lasciato crossare e far colpire di testa Giroud e abbiamo commesso un errore. Meglio recuperare che farsi recuperare. Noi potevamo anche vincerla in 10 con Kvara. Lavoreremo per migliorare l'inizio partita. La squadra ha dimostrato che è viva e ringrazio i tifosi che ci hanno spinto ed aiutato. Chi è entrato è stato bravo e sono soddisfatto. La nostra rosa è ricca di talento e il 4-3-3 non è l'unica via. Raspadori tra le linee gioca molto bene. I miei ragazzi ci hanno creduto e hanno reagito dopo aver preso due gol. Sono motivati ed ascoltano. Ripeto che non dovevamo farli avvicinare così tanto alla nostra area e farli crossare. La voglia dimostrata nel secondo tempo sarà il punto di partenza. Classifica? C'è tempo per vincere le prossime partite. Ci manca una striscia di tre partite per poterci rilanciare. Gol subiti? Concedevamo di meno, e dobbiamo lavorare in vista delle prossime tre gare. Se giochiamo come il secondo tempo ci toglieremo soddisfazioni. Elmas? Ha giocato mezzala, lui sapeva quello che doveva fare. La gara si gioca con i 5 cambi, e nel secondo tempo i calciatori hanno fatto meglio".