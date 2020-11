Napoli-Milan, Bonera: “Ibrahimovic? Aveva bisogno di staccare” | News

Ultime Notizie Napoli Milan: Bonera su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Il sostituto di Pioli si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto.

"Ibrahimovic? Gli impegni ravvicinati sono un carico di lavoro importante. Lui aveva bisogno di staccare, forse anche mentalmente. Però si è presentato come sempre da capogruppo. La squadra è cresciuta però in tutti i suoi elementi per responsabilità e senso del lavoro. È entrato nella testa dei giocatori cosa vuol dire fare i professionisti".