Napoli-Juventus, Pirlo: “Gattuso? Mi dispiace per lui, ma ho i miei problemi”

Napoli-Juventus, Pirlo su Gattuso

Napoli-Juventus sarà anche la grande sfida tra due grandi ex giocatori del Milan, Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso. L'allenatore azzurro sta attraversando un periodo delicato ed è a rischio esonero. Pirlo, in conferenza stampa, ha così parlato del suo ex compagno di squadra in conferenza stampa: "Gattuso? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via. Ma noi pensiamo a fare il massimo, le partite sono tutte importanti, poi può capitare che per l'uno o per l'altro può essere un momento di difficoltà. Mi spiace per la situazione di Rino, ma io devo già pensare ai miei problemi".